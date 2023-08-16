В Москве появились улицы Николая Озерова и Братьев Старостиных

Еще одну улицу назвали в честь Федора Черенкова

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В московском районе Покровское-Стрешнево переименованы восемь улиц, два бульвара и набережная по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба "Спартак". Так, одна из улиц получила название в честь основателей и игроков футбольного клуба "Спартак" Николая, Александра, Андрея и Петра Старостиных (улица Братьев Старостиных).

Проектируемые проезды № 1062 и № 1063 переименованы в память о футбольном тренере Константине Бескове. Проектируемый проезд № 1068 назван улицей Федора Черенкова - в честь полузащитника клуба.

В память о спортивном комментаторе, народном артисте РСФСР Николае Озерове переименованы в улицу Озерова проектируемые проезды № 1064 и № 1065.

В районе Тушинского аэрополя появились улица Спортивной Авиации, Виражная, Аэроклубная, Пилотажная улицы, Небесный бульвар и Чкаловский бульвар.

Проезд вдоль берега Москвы-реки теперь получил название Покровская набережная.