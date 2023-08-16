Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В Москве появились улицы Николая Озерова и Братьев Старостиных

Еще одну улицу назвали в честь Федора Черенкова

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В московском районе Покровское-Стрешнево переименованы восемь улиц, два бульвара и набережная по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба "Спартак". Так, одна из улиц получила название в честь основателей и игроков футбольного клуба "Спартак" Николая, Александра, Андрея и Петра Старостиных (улица Братьев Старостиных).

Проектируемые проезды № 1062 и № 1063 переименованы в память о футбольном тренере Константине Бескове. Проектируемый проезд № 1068 назван улицей Федора Черенкова - в честь полузащитника клуба.

В память о спортивном комментаторе, народном артисте РСФСР Николае Озерове переименованы в улицу Озерова проектируемые проезды № 1064 и № 1065.

В районе Тушинского аэрополя появились улица Спортивной Авиации, Виражная, Аэроклубная, Пилотажная улицы, Небесный бульвар и Чкаловский бульвар.

Проезд вдоль берега Москвы-реки теперь получил название Покровская набережная.

Покровское-Стрешнево Активный гражданин Сергей Собянин Москва Спартак Тушино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парк "Зарядье" снова временно закрыли из-за неопознанного устройства

Парк "Зарядье" временно закрыт из-за неопознанного устройства

Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

Погиб пассажир, упавший на рельсы на серой ветке московского метро

Атаки беспилотников на Москву

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную
Атаки беспилотников на Москву

Военные РФ пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объект в Москве

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации одного дрона силами ПВО

Аэропорты "Внуково" и Калуги возобновили работу после утренних ограничений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });