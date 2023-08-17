Около "Москвы-Сити" построят офисную башню в виде метеорита

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В первой половине 2025 года около "Москвы-Сити" планируется построить 17-этажную офисную башню с амфитеатром и террасой в стилистике метеорита, сообщил журналистам руководитель проекта PORTA Гасан Гусейнов в четверг.

Это будет 17-этажная башня с двухуровневым подземным паркингом на 250 машиномест.

"Комплекс, расположенный вдоль набережной около причала Западного порта, в пешей доступности от "Москвы-Сити" и станций метро и МЦД "Фили", планируется построить в первой половине 2025 года", - добавил Гусейнов.

Автор проекта, глава архитектурного бюро WALL Рубен Аракелян, представил комплекс как здание-скульптуру сложной геометрической формы с остроугольным завершением со стороны Москва-реки и "Москва-Сити".