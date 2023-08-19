На территории института акушерства и гинекологии в Москве произошел пожар

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел на территории московского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре по улице Академика Опарина, дом 4, корпус 4 (институт акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова). Произошло возгорание на -1 этаже 7-этажного здания. Медицинский персонал и пациенты размещены в соседних корпусах", - сообщили в ведомстве.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Дальнейшая информация уточняется.