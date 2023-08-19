Работы по созданию парка "Яуза" завершат в 2025 году

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Работы по благоустройству парка "Яуза" завершатся в 2025 году, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В планах - завершить создание парка в 2025 году. Его общая площадь составит больше 350 га", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр напомнил, что в сентябре планируется закончить участки парка вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. "Параллельно проводим первый этап благоустройства еще двух - вдоль Сельскохозяйственной улицы и вблизи Ростокинского акведука", - добавил он.

Собянин отметил, что с завершением работ на участках этого года парк "Яуза" будет готов на 90%.

"Создание парка "Яуза" на северо-востоке Москвы - один из мегапроектов последних лет, - сказал мэр. - Он охватывает 10 районов, где протекает река и ее притоки".

Он напомнил, что работы проводятся постепенно. Так, с 2016 года были приведены в порядок территория поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда; сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово; "Парк спорта Яуза"; сквер у Лазоревого проезда; территория вдоль всей улицы Заповедная; два участка поймы реки Чермянки - правого притока Яузы, а также территории вдоль улицы Северодвинская и от Широкой до Енисейской улиц.

Кроме того, был благоустроен "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново. "Сделали дорожки, единую велодорожку и экотропы, детские и спортивные площадки, создали зоны отдыха, высадили деревья, кустарники", - сказал мэр.

Собянин также отметил, что пойма реки Яузы - особо охраняемая природная территория. "Поэтому, создавая все условия для отдыха и занятий спортом, важно сохранить ее природный потенциал", - добавил он.