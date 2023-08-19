МЧС предупредило москвичей о возможной грозе вечером 19 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили москвичей о грозе, которая может начаться поздно вечером и продолжиться до утра воскресенья.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по городу Москве.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев.

Жителям рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.