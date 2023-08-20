С начала 2023 года инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пятьдесят социальных объектов построили инвесторы с начала года, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Годовой план по детским садам уже перевыполнен - введено 26 зданий вместо 20. По школам побили прошлогодний рекорд - уже 13 зданий, и ожидаем, что к концу года их будет больше", - написал он в своем телеграм-канале.

В телеграм-канале мэра уточняется, что среди самых крупных объектов: школа на 1 225 учеников в Лефортове; школа на 1 100 учеников в Покровском-Стрешневе; школа на 900 мест в Москворечье-Сабурове; ледовый дворец "Кристалл" в Хамовниках; академия спорта "Динамо" в районе Аэропорт; ледовый каток "Сталкер" в Куркине.