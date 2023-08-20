Еще семь выделенных полос откроются в Москве с 10 сентября

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве в сентябре появятся семь новых выделенных полос для общественного транспорта, сообщил в воскресенье столичный Дептранс.

"Сразу семь новых выделенок заработают с 10 сентября: автобусы и электробусы будут проезжать эти участки быстрее в среднем в два раза", - говорится в телеграм-канале департамента.

Новые выделенные полосы откроются на Олимпийском проспекте, Варшавском и Осташковском шоссе, на улице Подольских курсантов, Басманной, Спартаковской, Бакунинской, Зубовской, Большой Пироговской, Осташковской улицах, а также на дублере Липецкой улицы.

В департаменте отметили, что теперь городской транспорт будет еще точнее соблюдать расписание на 68 маршрутах, а пассажиры смогут экономить до 17 минут в часы пик.