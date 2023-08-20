Участки на ряде улиц в Москве будут закрыты 22 августа из-за проведения концерта

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Участки на ряде улиц в столице в районе стадиона "Лужники" будут закрыты для проезда во вторник, 22 августа, в связи с проведением праздничного концерта, посвященного Дню Государственного флага России, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 08:00 22 августа и до окончания мероприятия будут закрыты для проезда участки на ряде улиц в районе стадиона "Лужники". Это связано с проведением праздничного концерта", - говорится в телеграм-канале департамента.

Так, движение будет закрыто с 08:00 на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Кроме этого, с 17:00 будет недоступно движение на Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, на 3-ей Фрунзенской, Трубецкой улицах, переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта.

21 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет недоступна парковка в местах временных ограничений, за исключением съезда с улицы Хамовнический Вал.