"Внуково" и "Домодедово" прерывали работу на два часа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты столичного авиаузла "Внуково" и "Домодедово" возобновили прием рейсов после приостановки работы утром.

"По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 8:30 международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", - сообщила "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Ограничения на прием и вылет воздушных судов в "Домодедово" для обеспечения "дополнительных мер безопасности полетов" вводились с 6:26 до 8:30, сказала агентству представитель аэропорта. В данный момент "Домодедово" также работает в штатном режиме.

Минобороны России ранее сообщило, что около 6:50 беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ и упал в Рузском районе Подмосковья, а примерно в 8:16 силы ПВО сбили еще один дрон в Истринском районе.