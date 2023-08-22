В Хамовниках перекроют несколько улиц из-за концерта в "Лужниках"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Москве несколько улиц в окрестностях стадиона "Лужники" закроют для проезда в связи с проведением праздничного концерта, посвященного Дню Государственного флага России, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

С 8:00 и до завершения мероприятия должно быть закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 17:00 будет недоступно движение на Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, на 3-ей Фрунзенской, Трубецкой улицах, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта.

Также до окончания концерта будет недоступна парковка в местах временных ограничений.

Концерт должен начаться в 17:00.