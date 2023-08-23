Интеграцию БКЛ и радиальных линий метро в Москве завершат до конца года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Основные работы по строительству трех пересадок со станций Большого кольца метро на радиальные линии планируется завершить до конца года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время мы достраиваем переходы на радиальные линии со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Основные работы планируем завершить до конца года", - сказал Бочкарев.

По его словам, на "Электрозаводской" возводится подземный коридор протяженностью 95,5 м под железной дорогой Казанского направления, на станции "Авиамоторная" коридор имеет длину 110 м, а на "Текстильщиках" над железной и автомобильной дорогами возводится мост протяженностью 140 м.

"Кроме того, завершаются работы по строительству дополнительных вестибюлей на станциях "Авиамоторная" и "Печатники. Возведение этих конструкций также предполагается завершить к концу года", - добавил Бочкарев.

Большая кольцевая линия метро в столице была запущена 1 марта 2023 года.