Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Интеграцию БКЛ и радиальных линий метро в Москве завершат до конца года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Основные работы по строительству трех пересадок со станций Большого кольца метро на радиальные линии планируется завершить до конца года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время мы достраиваем переходы на радиальные линии со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Основные работы планируем завершить до конца года", - сказал Бочкарев.

По его словам, на "Электрозаводской" возводится подземный коридор протяженностью 95,5 м под железной дорогой Казанского направления, на станции "Авиамоторная" коридор имеет длину 110 м, а на "Текстильщиках" над железной и автомобильной дорогами возводится мост протяженностью 140 м.

"Кроме того, завершаются работы по строительству дополнительных вестибюлей на станциях "Авиамоторная" и "Печатники. Возведение этих конструкций также предполагается завершить к концу года", - добавил Бочкарев.

Большая кольцевая линия метро в столице была запущена 1 марта 2023 года.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорты Москвы ограничивали прием рейсов в ночь на среду

Несколько окон выбиты в двух пятиэтажках после падения БПЛА в "Москва-Сити"

Столичный парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

В парке "Зарядье" снова провели эвакуацию

Главу фирмы-организатора смертельной диггерской экскурсии в Москве задержали в Петербурге

Обнаружены тела всех утонувших во время экскурсии по подземельям в Москве

Обнаружены тела всех утонувших во время экскурсии по подземельям в Москве

Число жертв экскурсии по московским подземельям выросло до семи человек

В Москве до конца недели будет дождливо и прохладно

Найдены тела пятерых погибших на экскурсии московских диггеров

Найдены тела пятерых погибших на экскурсии московских диггеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });