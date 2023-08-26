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Участок столичного метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" закрыт до 28 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - До 28 августа закрыт участок салатовой ветки московского метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", напоминает портал мэрии столицы. Это связано с интеграцией новых станций участка "Селигерская" — "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии в действующую сеть метро.

На время работ станция "Петровско-Разумовская" стала конечной. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами. А также построить альтернативные маршруты через Серпуховско-Тимирязевскую линию метро и Московское центральное кольцо.

метро Москва
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