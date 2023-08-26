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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Москве завершили проверку теплосетей накануне отопительного сезона

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства закончили гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"К бесперебойной работе подготовлено свыше 8,7 тыс. км магистральных и 8,4 тыс. км разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов", - сказал он журналистам.

По его словам, все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено.

Заммэра напомнил, что во время испытаний специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов.

Бирюков добавил, что в ходе летних профилактических работ проведены перекладка трубопроводов, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Москва МОЭК Петр Бирюков
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