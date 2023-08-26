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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Прокуратура проверит причины гибели рыбы в московской реке Сетуньке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи гибелью рыбы в реке Сетуньке (приток Сетуни) в поселении Московский.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, к проверке привлечены специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП Мосводосток, взяты пробы воды, устанавливается источник загрязнения водного объекта.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Москва Сетунька
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