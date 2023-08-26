Прокуратура проверит причины гибели рыбы в московской реке Сетуньке
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи гибелью рыбы в реке Сетуньке (приток Сетуни) в поселении Московский.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, к проверке привлечены специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП Мосводосток, взяты пробы воды, устанавливается источник загрязнения водного объекта.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.