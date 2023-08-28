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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Льготный проезд в московском транспорте стал доступен дошкольникам, достигшим 7 лет

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дошкольники, которым исполнилось семь лет, теперь имеют право на льготный проезд в столичном транспорте, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы обеспечили льготным проездом дошкольников, достигших 7 лет. (...) Теперь их родители смогут пополнять абонемент на карте москвича обучающихся и экономить более 2 тыс. руб. в месяц", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По словам заммэра, для дошкольников также можно купить билеты на пригородный ж/д транспорт теперь со скидкой 50% с 1 сентября по 15 июня, как и для всех столичных школьников и студентов.

В дептрансе отметили, что дошкольники смогут ездить по льготным абонементам на карте москвича обучающихся на 30 или 90 дней.

Раньше родители дошкольников, которым исполнилось семь лет, оплачивали полную стоимость проезда своих детей.

Москва
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