Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Летная погода прогнозируется в столичном регионе 1 сентября, температура утром во время школьных линеек будет в районе плюс 16 - плюс 18 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов, осадки возможны только во второй половине дня, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"1 сентября - переменная облачность, солнца много. Ночные температуры высокие, плюс 10 - плюс 15 градусов, днем плюс 23 - плюс 28 градусов по области, в Москве плюс 25 - плюс 27 градусов. И это значит, что, предварительно, в утренние часы, когда школьные линейки будут, температура будет около плюс 16 - плюс 18 градусов", - сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что "в первой половине дня осадков пока не прогнозируется, а во второй половине дня, после 12 часов, осадки возможны".

"Для москвичей замечательная погода", - сказал Вильфанд, отметив, что такая температура будет на несколько градусов выше нормы и больше соответствовать значениям июля.

В следующие выходные, 2 и 3 сентября, по предварительным прогнозам, также будут теплые температуры в диапазоне от плюс 12 до плюс 17 ночью и от плюс 21 до плюс 26 днем.

Теплая погода на 1 сентября прогнозируется также на юге европейской части России и на юге Сибирского федерального округа.

"В Алтайском крае, и в Кемеровской области, на юге Красноярского края, и в Хакасии, и в Тыве температура за плюс 30 градусов - плюс 30 - плюс 35 градусов - совсем не по-осеннему теплая погода", - сказал Вильфанд.