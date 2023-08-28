Около 400 т мусора убрали с поверхности Москвы-реки в период навигации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Коммунальный флот ежедневно собирает мусор с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В общей сложности с начала навигации в этом году уже собрали около 400 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой", - сообщил Бирюков журналистам в понедельник.

По словам заммэра, основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению.

"На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор: бутылки, пенопласт и пластик", - пояснил он.

Бирюков отметил, что расстановка флота и баз сбора мусора позволяет круглосуточно контролировать всю акваторию Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД.

"Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см.

"Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт", - добавил он.

Навигация в Москве традиционно открывается в последнюю декаду апреля.