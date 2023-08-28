Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Около 400 т мусора убрали с поверхности Москвы-реки в период навигации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Коммунальный флот ежедневно собирает мусор с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В общей сложности с начала навигации в этом году уже собрали около 400 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой", - сообщил Бирюков журналистам в понедельник.

По словам заммэра, основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению.

"На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор: бутылки, пенопласт и пластик", - пояснил он.

Бирюков отметил, что расстановка флота и баз сбора мусора позволяет круглосуточно контролировать всю акваторию Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД.

"Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см.

"Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт", - добавил он.

Навигация в Москве традиционно открывается в последнюю декаду апреля.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Росавиация сообщила о 10 рейсах, уходивших на запасные аэродромы в Москве

Силы ПВО в районе Люберец сбили БПЛА, летевший по направлению к Москве

Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены в Истре

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В Москве 35 посетителей кафе отравились шаурмой и курами гриль

Столичный парк "Зарядье" открыт для посетителей

Парк "Зарядье" вновь закрыт из-за информации о неопознанном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Нагатинский суд рассмотрит дело о продаже данных о Дарье Дугиной через интернет

Около 40 станций метро построят в Москве за десять лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });