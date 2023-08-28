Похолодание и дождь ожидаются в Москве во вторник

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Холодные воздушные массы резко изменят погоду в Москве на один день, температура понизится до плюс 18 градусов, в ночь на вторник в отдельных районах Подмосковья температура может опуститься до плюс 1 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра меняется циркуляция на один день и резкое вторжение холодных воздушных масс, особенно это будет ощутимо ночью, потому что температура будет от 7 до 9 градусов, а по области от 6 до 10 градусов, но местами, поскольку погода будет облачная с прояснениями, там, где прояснения, ночью будет заметное понижение до 1 градуса. Это действительно холодные воздушные массы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во вторник в Москве будет "умеренного прохладная погода", днем температура будет от плюс 17 до плюс 18 градусов, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Местами будет кратковременный дождь, но сильных дождей не ожидается.

Однако, уже в среду температура начнет повышаться. Так, 30 августа будет облачно, но уже без осадков. Ночью плюс 10 - плюс 12 градусов, днем плюс 21 - плюс 25 градусов. Такая температура, как отметил Вильфанд, на 2-2,5 градуса выше нормы.

"А вот 31 августа уже будет летная погода с аномалией температуры на четыре градуса выше нормы. Ночью плюс 12 - плюс 14 градусов, совсем июльская погода. Но на востоке области ночью температура может опуститься до плюс 6 градусов. И днем плюс 24 - плюс 26 градусов, по области до плюс 27 градусов", - добавил Вильфанд.

Теплая погода сохранится до конца недели.