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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

На ВДНХ горела кровля административного здания

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Кровельный материал загорелся во время ремонтных работ на одном из зданий на ВДНХ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВДНХ.

"При проведении ремонтных работ на кровле административного здания ВДНХ загорелся кровельный материал. Эвакуация людей, находящихся в здании, произведена. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Никто не пострадал.

ВДНХ Москва
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