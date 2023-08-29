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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Северный дублер Кутузовского проспекта станет проспектом Багратиона

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Северный дублёр Кутузовского проспекта получит название проспект Багратиона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По решению москвичей Северный дублёр Кутузовского проспекта будет называться проспектом Багратиона. Голосование прошло в проекте "Активный гражданин", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что новое название продолжит традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы.

Проспект Багратиона - шестиполосная магистраль длиной порядка 10 км. Дорога пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.

Новая трасса, как уточнил мэр, улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья.

Открытие магистрали планируется в ближайшие недели, сообщил мэр.

Москва
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