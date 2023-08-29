Туман ожидается в Москве с вечера вторника и до утра среды

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Видимость в столичном регионе ближайшей ночью резко ухудшится из-за тумана, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 23:00 и до 09:00 30 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.