Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Рядом с метро "Электрозаводская" появился IT-технопарк

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве рядом со станцией метро "Электрозаводская" расположится IT-технопарк "Семеновский", сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Присвоили соответствующий статус бизнес-центру на улице "Малая Семеновская", где размещается 65 компаний. В них работают свыше 2 тысяч человек", - написал он.

Больше половины резидентов бизнес-центра специализируются в сфере IT, связи и телекоммуникации, 32% - в обрабатывающем производстве, остальные ведут научно-исследовательскую деятельность, добавил мэр.

Часть строений, который занимает бизнес-центр - памятники архитектуры XIX века. Также на территории технопарка есть музей геодезических инструментов и оборудования.

"Особый статус позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. Сэкономленные средства технопарк планирует инвестировать в развитие инфраструктуры, в том числе построить объект коллективного пользования - центр обработки данных", - отметил Собянин.

Сергей Собянин Электрозаводская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Пожар возник в Москве на площади трех вокзалов

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду первого сентября

Росавиация сообщила о 10 рейсах, уходивших на запасные аэродромы в Москве

Силы ПВО в районе Люберец сбили БПЛА, летевший по направлению к Москве

Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены в Истре

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В Москве 35 посетителей кафе отравились шаурмой и курами гриль

Столичный парк "Зарядье" открыт для посетителей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });