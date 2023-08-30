Рядом с метро "Электрозаводская" появился IT-технопарк

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве рядом со станцией метро "Электрозаводская" расположится IT-технопарк "Семеновский", сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Присвоили соответствующий статус бизнес-центру на улице "Малая Семеновская", где размещается 65 компаний. В них работают свыше 2 тысяч человек", - написал он.

Больше половины резидентов бизнес-центра специализируются в сфере IT, связи и телекоммуникации, 32% - в обрабатывающем производстве, остальные ведут научно-исследовательскую деятельность, добавил мэр.

Часть строений, который занимает бизнес-центр - памятники архитектуры XIX века. Также на территории технопарка есть музей геодезических инструментов и оборудования.

"Особый статус позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. Сэкономленные средства технопарк планирует инвестировать в развитие инфраструктуры, в том числе построить объект коллективного пользования - центр обработки данных", - отметил Собянин.