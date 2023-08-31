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В Москве пассажиры смогут получать кешбэк по картам "Мир" до конца года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - С 1 сентября и до конца года московские пассажиры смогут получать часть средств обратно при оплате поездки картой "Мир" в городском транспорте, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Кешбэк возвращается. С 1 сентября и до конца года за оплату поездки картой "Мир" вы будете получать часть средств обратно", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе отметили, что акция действует при оплате проезда телефоном или по биометрии. На карту будут возвращаться 10 руб. с каждой поездки на метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, автобусах, электробусах, трамваях и регулярном речном транспорте.

Для оплаты телефоном карту "Мир" нужно загрузить в Android с поддержкой NFC через Mir Pay или Samsung Pay. Для оплаты проезда по биометрии нужно зарегистрироваться и привязать карту "Мир" в личном кабинете приложения "Метро Москвы".

"Вместе с платежной системой "Мир" мы запускаем 9-ю акцию в городском транспорте. Это помогает нам сделать поездки еще привлекательнее для жителей. Столичная билетная система остается лучшей в стране, а тарифы - одними из самых выгодных. Мы предлагаем нашим пассажирам лучшие условия и сервисы для оплаты проезда", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

Москва
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