РАНХиГС с 1 сентября введет возможность прохода в вуз по QR-кодам и Face ID

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Студенты и преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) с 1 сентября смогут заходить в университет по QR-кодам, а на некоторых турникетах по Face ID, вместо прохода по пропускам, сообщили в пресс-службе академии.

"С 1 сентября студенты и преподаватели Президентской академии смогут заходить в здание не только по пропускам, но и с помощью QR-кода, который можно получить в личном кабинете. Кроме удобства, это позволит сократить очереди на КПП. Также в Академии в тестовом режиме на отдельных турникетах внедрена функция Face ID", - говорится в сообщении.

Для участия в тестировании совершеннолетним студентам и сотрудникам необходимо пройти регистрацию в системе и подписать согласие на обработку данных.

Кроме того, возможность прохода через QR-код будет использоваться и во время проведения массовых мероприятий. Это значительно упростит процесс регистрации и контроля участников. Они получат ссылку на приглашение, при переходе по которой будет сгенерирован одноразовый QR-код.