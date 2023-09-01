Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы работают штатно после ограничений, введенных ранним утром в пятницу из соображений безопасности.

"По решению "Государственной корпорации по организации воздушного движения" в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 5:39 до 8:00. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".

Во "Внуково" с 5:37 часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты Московского авиаузла, с 6:57 были разрешены только вылеты воздушных судов, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В 7:28 часов все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", - сообщила представитель аэропорта журналистам.

Полеты ограничивались также в аэропорту "Жуковский", уточнила представитель Росавиации. По состоянию на 8:30 мск все ограничения сняты. "На запасные аэропорты ушли 14 самолетов. Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", - сообщила она журналистам.

Украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Люберецкого района Московской области, сообщили ранее в Минобороны РФ. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что, предварительно, пострадавших в результате поражения беспилотника нет.