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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Впервые за 18 лет в Москве замечена редкая птица - урагус

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил о появлении в Москве редкой для региона птицы - урагуса сибирского.

"В природно-историческом парке "Москворецкий" специалисты Мосприроды заметили редкую птицу - урагуса сибирского. Он сидел среди берез и кустарников", - сообщается на сайте столичной мэрии в субботу.

Естественная среда обитания птиц данного вида - юг Сибири от Предуралья до Дальнего Востока, причины появления в столице специалистам неизвестны. Урагус сибирский - это длиннохвостый вьюрок небольшого размера с короткими крыльями и толстым клювом. Длина тела птицы составляет 16-19 сантиметров. Самка и самец отличаются по окраске оперения.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды также отметили, что ранее птицу видели в столице в 2005 году, 18 лет назад.

Москва Мосприроды Москворецкий урагус сибирский
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