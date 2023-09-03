Власти Москвы утвердили новые меры поддержки венчурных инвесторов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Венчурные инвесторы, которые вкладывают средства в проекты начинающих предпринимателей - участников Московского инновационного кластера, смогут получить городскую субсидию в размере 50% суммы инвестиций, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить городскую субсидию в размере 50 процентов суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года. Стартапы - участники Московского инновационного кластера", - сообщил Собянин, слова которого приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Как добавил мэр, "для венчурных инвесторов, заинтересованных в развитии этих проектов, утвердили порядок участия: максимальный грант - до 10 миллионов рублей, при этом объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тысяч рублей".

В сообщении уточняется, что финансовая поддержка будет оказана при выполнении ряда условий.

Так, участник кластера, получающий инвестиции, должен быть включен в реестр стартапов и технологических компаний; доля участия каждого из юридических лиц в уставном капитале участника кластера не должна превышать 50%; доля участия инвестора в уставном капитале участника кластера в течение 12 месяцев до дня подачи заявки не должна превышать 15%.