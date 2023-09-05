Реставраторы обнаружили живопись "Дома фарфора" на Мясницкой улице в Москве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Реставраторы сохраняют обнаруженную живопись арки торгового дома Кузнецова на Мясницкой улице в Москве, известного также как Дом фарфора, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В сводах арки при помощи небольших зондажей раскрыли масляную живопись, о которой ранее не было известно. Она была скрыта за многочисленными слоями шпаклевки, закрашенной строительной краской. Живопись находится в аварийном состоянии и осыпается. Поэтому сейчас реставраторы проводят бережную расчистку одновременно с ее укреплением", - сообщил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Реставраторы уже провели противоаварийные работы по сохранению живописи: выполнили инъектирование штукатурной основы, обработку антисептическими средствами, устранили трещины. Также параллельно удаляют потемневший лак, поэтому живопись, казавшаяся бордовой, приобретает свой изначальный более яркий красноватый оттенок.

Реставрацию проводят участники проекта "Волонтеры-реставраторы" совместно с Российской ассоциацией реставраторов под контролем столичного.

Специалисты-реставраторы и волонтеры проводят много параллельных работ. Так в ходе работ специалисты полностью расчистили уникальную керамическую плитку.