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Реставраторы обнаружили живопись "Дома фарфора" на Мясницкой улице в Москве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Реставраторы сохраняют обнаруженную живопись арки торгового дома Кузнецова на Мясницкой улице в Москве, известного также как Дом фарфора, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В сводах арки при помощи небольших зондажей раскрыли масляную живопись, о которой ранее не было известно. Она была скрыта за многочисленными слоями шпаклевки, закрашенной строительной краской. Живопись находится в аварийном состоянии и осыпается. Поэтому сейчас реставраторы проводят бережную расчистку одновременно с ее укреплением", - сообщил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Реставраторы уже провели противоаварийные работы по сохранению живописи: выполнили инъектирование штукатурной основы, обработку антисептическими средствами, устранили трещины. Также параллельно удаляют потемневший лак, поэтому живопись, казавшаяся бордовой, приобретает свой изначальный более яркий красноватый оттенок.

Реставрацию проводят участники проекта "Волонтеры-реставраторы" совместно с Российской ассоциацией реставраторов под контролем столичного.

Специалисты-реставраторы и волонтеры проводят много параллельных работ. Так в ходе работ специалисты полностью расчистили уникальную керамическую плитку.

Торговый дом Кузнецова расположен по адресу: ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1 и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1899-1901 годах по проекту Федора Шехтеля для владельца одного из крупнейших фарфорово-фаянсовых производств России конца XIX - начала XX веков Матвея Кузнецова. На первом этаже он открыл знаменитый Дом фарфора.

Алексей Емельянов Мясницкая улица Москва
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