Реставраторы обнаружили живопись "Дома фарфора" на Мясницкой улице в Москве
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Реставраторы сохраняют обнаруженную живопись арки торгового дома Кузнецова на Мясницкой улице в Москве, известного также как Дом фарфора, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.
"В сводах арки при помощи небольших зондажей раскрыли масляную живопись, о которой ранее не было известно. Она была скрыта за многочисленными слоями шпаклевки, закрашенной строительной краской. Живопись находится в аварийном состоянии и осыпается. Поэтому сейчас реставраторы проводят бережную расчистку одновременно с ее укреплением", - сообщил руководитель департамента Алексей Емельянов.
Реставраторы уже провели противоаварийные работы по сохранению живописи: выполнили инъектирование штукатурной основы, обработку антисептическими средствами, устранили трещины. Также параллельно удаляют потемневший лак, поэтому живопись, казавшаяся бордовой, приобретает свой изначальный более яркий красноватый оттенок.
Реставрацию проводят участники проекта "Волонтеры-реставраторы" совместно с Российской ассоциацией реставраторов под контролем столичного.
Специалисты-реставраторы и волонтеры проводят много параллельных работ. Так в ходе работ специалисты полностью расчистили уникальную керамическую плитку.
Торговый дом Кузнецова расположен по адресу: ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1 и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1899-1901 годах по проекту Федора Шехтеля для владельца одного из крупнейших фарфорово-фаянсовых производств России конца XIX - начала XX веков Матвея Кузнецова. На первом этаже он открыл знаменитый Дом фарфора.