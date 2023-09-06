В Москве девять маршрутов автобусов возобновили рейсы до школ и детских садов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - У девяти маршрутов автобусов и электробусов с началом учебного года возобновляются рейсы до столичных школ, интернатов и детских садов, они работают по утрам и обозначены буквами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"1 сентября автобусы и электробусы стали совершать дополнительные рейсы до столичных школ. Утром транспорт переключается с основного маршрута и довозит детей до ближайших учебных заведений. За прошлый год школьники совершили более 60 тыс. поездок. Комфорт и безопасность детей - один из наших приоритетов", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе отметили, что в этом году были запущены специальные рейсы маршрута 878 до школы "Летово". Они работают с 07:30 по 20:50 и совершают рейсы от учебного заведения до метро "Теплый стан" и обратно каждый час.