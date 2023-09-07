Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы вернулись к штатной работе после ограничений, введенных ранним утром в четверг из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.

"Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов с аэропортов "Жуковский", "Внуково" и "Домодедово". В этой связи с целью обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром ушло одно воздушное судно", - сказала представитель ведомства.

В "Домодедово" ограничения на прием и вылет воздушных судов вводились с 02:33 до 04:15, уточнил представитель аэропорта.

Дежурными средствами ПВО ранее в четверг уничтожено несколько украинских беспилотников, в том числе один над Раменским городским округом Московской области, сообщало Минобороны РФ.