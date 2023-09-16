Новый бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке открывается 16 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Новый бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке открывается в столице с субботы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 16 сентября теплоходы будут отправляться от причала Печатники, остановятся у причала Кленовый Бульвар и возле Южного речного вокзала, дойдут до Автозаводского моста, а затем проследуют обратно", - говорится в сообщении.

Каждые полчаса с 10:00 до 22:00 по маршруту будут курсировать четыре теплохода типа кабриолет - ярких, небольших, с открывающейся стеклянной крышей. Впервые они начали ходить по Москве-реке в 2019 году.

"С каждым годом прогулки по Москве-реке становятся еще удобнее. Совместно со столичными судоходными компаниями город стандартизировал работу прогулочного транспорта. Приведены в порядок причалы, организованы новые маршруты, а также обновлен сервис покупки билетов", - отмечается в сообщении.

Чтобы поддерживать порядок на акватории, созданы новые службы Центра организации дорожного движения: речной ситуационный центр, водный патруль, береговые службы и служба по работе с пассажирами на причалах.

В приложении "Московский транспорт" добавлены новые функции, среди которых поиск причалов, отслеживание судов, расписание и покупка билетов.