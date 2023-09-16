В Москве разработали автоматический аппарат для непрямого массажа сердца

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве разработали автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. (...) Установка системы занимает всего 20 секунд. Ее можно будет использовать в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По словам мэра, у аппарата нет аналогов в России и есть ряд преимуществ по сравнению с зарубежными системами. Например, он легче из-за применения современных материалов и удобнее за счет работы на двух аккумуляторах.

Как сообщил Собянин, в ближайших планах столичной компании - дистанционно связать эту систему с аппаратом ИВЛ, создав тем самым реанимационный комплекс.