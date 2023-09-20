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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Московском зоопарке умер парализованный после ранений медведь Диксон

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке умер белый медведь Диксон, который год назад был привезен в столицу с тяжелыми ранениями и параличом задних конечностей и с тех пор проходил реабилитацию.

"Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности - во сне, - сообщила пресс-служба зоопарка. - По заключению ветврачей, состояние медведя ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей".

Медведю стало хуже несколько дней назад, лечение ему не помогло.

Медведя нашли на острове Диксон в начале сентября 2022 года, он не мог передвигаться. Его перевезли в Московский зоопарк, где у него диагностировали многочисленные раны от картечи, перелом позвоночника, приведший к параличу задних лап, и истощение.

В зоопарке ему оборудовали вольер с бассейном, зоологам помогали в том числе нейрохирурги и специалисты по реабилитации, с ним ежедневно делали упражнения по восстановлению чувствительности и двигательной активности лап.

Московский зоопарк Диксон
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