Парк "Зарядье" в Москве закрыт из-за сообщения о неопознанном устройстве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Столичный парк "Зарядье" временно закрыт в воскресенье для посетителей из-за информации о нахождении на его территории неопознанного устройства.

"Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве", - говорится в сообщении на сайте парка.

Отмечается, что на территории парка работает кинологическая служба.

В течение августа из парка неоднократно проводилась эвакуация из-за информации о нахождении на его территории неопознанного устройства.