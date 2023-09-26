В Московском регионе ожидается теплая погода днем и заморозки ночью

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Заморозки до минус одного градуса прогнозируются в Московском регионе в ночи на среду и четверг, несмотря на теплую погоду с температурой выше 20 градусов днем, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Замечательная погода в Москве, антициклональная, суперская. Но при этом есть очень интересная особенность - днем тепло, но ночью в спальных районах в ближайшую ночь плюс 3 - плюс 5, но на юго-востоке области заморозки до минус 1 градуса. И в четверг ночью плюс 5 - плюс 6 градусов минимальные значения, а на востоке области по-прежнему до минус 1", - сказал Вильфанд.

Говоря о температуре воздуха днем, он уточнил, что она в ближайшие дни будет повышаться. Так, в среду в Москве плюс 18 - плюс 20 градусов, в четверг - плюс 20 - плюс 22, а в пятницу плюс 21 - плюс 23 градуса. Такая температура будет на 5-6 градусов выше нормы. В субботу температура чуть понизится до плюс 19 - плюс 21 градуса.

Также Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в столице будет очень высокое давление, примерно на 13-15 мм ртутного столба выше нормы, "но уже к субботе оно будет около нормы, а дальше будет понижение давления - это значит, что будет больше облаков: если до четверга включительно небольшая облачность, то в пятницу уже переменная облачность".

Увеличение облачности приведет к повышению минимальных ночных температуры, они будут в диапазоне от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Октябрь в столице начнется с дождей и понижения температуры. 1 и 2 октября прогнозируется дождь.

"В воскресенье начнется понижение температуры, уже вместо плюс 21 - плюс 23 градусов в пятницу, в воскресение около плюс 15 градусов. Но все равно хорошая погода. Ночные температуры будут высокие, от плюс 7 до плюс 12. Температура будет выше нормы как минимум на три градуса", - сказал Вильфанд.