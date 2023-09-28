Расписание Горьковского направления МЖД и МЦД-4 изменится с 4 октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Расписание поездов Горьковского направления Московской железной дороги и четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) изменится с 4 октября до начала декабря, сообщает сайт МЖД.

Изменения введут из-за реконструкции третьей платформы на станции Железнодорожная, а также строительства северной части конкорса.

Технологическое "окно" назначено с 3:20 4 октября до 3:20 10 декабря. На период работ третья платформа закрывается для посадки и высадки пассажиров. Ее демонтируют и построят новую, а также сходы с конкорса. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-4. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Из расписания выведут ряд экспрессов, курсирующих между "Железнодорожной" и "Нижегородской".