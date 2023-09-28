Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Расписание Горьковского направления МЖД и МЦД-4 изменится с 4 октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Расписание поездов Горьковского направления Московской железной дороги и четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) изменится с 4 октября до начала декабря, сообщает сайт МЖД.

Изменения введут из-за реконструкции третьей платформы на станции Железнодорожная, а также строительства северной части конкорса.

Технологическое "окно" назначено с 3:20 4 октября до 3:20 10 декабря. На период работ третья платформа закрывается для посадки и высадки пассажиров. Ее демонтируют и построят новую, а также сходы с конкорса. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-4. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Из расписания выведут ряд экспрессов, курсирующих между "Железнодорожной" и "Нижегородской".

МЖД МЦД-4 Железнодорожная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение на фиолетовой ветке метро в Москве восстановлено после ЧП с пассажиром

На севере фиолетовой ветки метро в Москве нет движения из-за человека на пути

Собянин передал часть полномочий департамента природопользования другим ведомствам

Собянин передал часть полномочий департамента природопользования другим ведомствам

Начало отопительного сезона в Москве сдвинется как минимум на неделю

Начало отопительного сезона в Москве сдвинется как минимум на неделю

Столичный парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

Парк "Зарядье" в Москве закрыт из-за сообщения о неопознанном устройстве

Температуре в Москве не хватило 0,7 градуса до рекорда почти столетней давности

Температуре в Москве не хватило 0,7 градуса до рекорда почти столетней давности

Москвичам пообещали "супертеплую" погоду в выходные

Москвичам пообещали "супертеплую" погоду в выходные

В Москве дорожные камеры начали выявлять непристегнутых пассажиров

В Москве дорожные камеры начали выявлять непристегнутых пассажиров

На грипп и коронавирус в Москве приходится около 20% случаев заболеваемости

На грипп и коронавирус в Москве приходится около 20% случаев заболеваемости
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });