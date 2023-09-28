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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Кадыров заявил о поддержке Путиным идеи строительства новой мечети в Москве

Кадыров заявил о поддержке Путиным идеи строительства новой мечети в Москве
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства мечети на улице имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Москве.

"В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Москве проживают свыше 3 млн мусульман, поэтому существует необходимость строительства в столице новых религиозных объектов.

"Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице. Это в свою очередь приводит к нарушению работы городских служб. Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства", - добавил глава Чечни.

Владимир Путин Южное Бутово Рамзан Кадыров Москва
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