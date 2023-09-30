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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Движение на ряде улиц в Раменках временно закроют в выходные из-за полумарафона

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в районе Раменки будет временно закрыто в выходные в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с проведением полумарафона "Моя столица" в выходные будет временно закрыто движение на ряде улиц в районе Раменки", - говорится в телеграм-канале департамента.

Движение будет закрыто с 12:00 30 сентября до 20:00 1 октября на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Также в этот день движение будет закрыто с 7:00 до 17:00 на улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Кроме того, движение будет недоступно с 7:00 до 20:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Также на участках временных ограничений будет недоступна парковка с 00:01 30 сентября до окончания мероприятия.

Москва
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