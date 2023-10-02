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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Автобус с детьми опрокинулся в кювет на Фряновском шоссе в Подмосковье

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Автобус с 30 детьми и почти десятком взрослых съехал на обочину и опрокинулся на Фряновском шоссе в Щелковском городском округе (Московская область). Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ региона.

"Сегодня около 08:20 на 17-м километре Фряновского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находилось 30 детей и семь взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", - сказали в полиции.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что в результате аварии есть пострадавший.

"Движение на автодороге затруднено, не перекрывалось. Возгорания не последовало. Причина ДТП устанавливается", - добавили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что автобус марки Scania съехал в кювет и опрокинулся на бок в деревне Трубино.

Московская область Подмосковье ДТП
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