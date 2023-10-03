Российские бренды заняли 85% бывших площадей H&M и Uniqlo в ТЦ Москвы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские бренды заняли более 85% площадей, занимаемых ранее иностранными ритейлерами H&M и Uniqlo, в торговых центрах Москвы, выяснили в консалтинговой компании NF Group.

На шведскую и японскую компании приходилось 79 тыс. кв.м или 4% площадей в 22 крупнейших торговых центрах столицы. Теперь помещения занимают российские бренды одежды, обуви, товаров для детей и ритейлер из категории развлечений.

Бренд Gloria Jeans занял большую часть площадей, ранее принадлежавших Uniqlo, - 39%. На Lime пришлось 22%, столько же - на Just Clothes. Свободными остаются только 3% помещений.

Что касается площадей, принадлежавших ранее H&M, 27% занял универмаг "Стокманн", 12% - Gloria Jeans. Некоторые помещения остаются свободными.