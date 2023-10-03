Реконструкция дворца спорта в московских Лужниках начнется в 2024 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Дворец спорта в Лужниках в Москве начнут реконструировать в следующем году, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

"Сейчас мы занимаемся проектированием обновленного дворца спорта в Лужниках, к активной фазе строительства мы приступим в следующем году", - сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Как отмечается, на площадке уже началась подготовка к реконструкции.

Уточняется, что архитектурный облик будет сочетать массивное прямоугольное основание и овальный стеклянный купол на крыше. Площадь здания превысит 60 тыс. "квадратов".

Во дворце будут основная и тренировочная ледовые арены, спортивные залы, административные и технические помещения, магазины сувениров, блок восстановления спортсменов, музейные пространства, конференц-зал и помещения для СМИ.