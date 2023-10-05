Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В октябре в выходные изменится расписание Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится по выходным в октябре из-за демонтажа фундаментов путепровода на станции "Фили", сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Изменения запланированы с 11 до 16 часов 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 октября.

"По выходным в период "окон" на участке между станциями Кунцево и Фили будут закрыты первый и четвертый пути, поезда будут следовать по оставшимся двум путям", - предупредили чиновники.

На центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до часа.

На Савеловском направлении часть поездов будет отменена, часть проследует только до Савеловского вокзала. Интервалы движения поездов будут частично увеличены до получаса. Часть поездов проследует с измененным набором остановок.

На Белорусском направлении часть поездов будет отменена, часть проследует только до Белорусского вокзала. Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 40 минут. Часть поездов проследует с измененным набором остановок, некоторые поезда не будут останавливаться на "Беговой" и "Тестовской".

Кроме того, скорректировано движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево: часть поездов в дневные часы будут следовать от/до Савеловского вокзала с остановкой на "Окружной". В дептрансе отметили, что для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино".

МЦД-1 Ховрино Шереметьево дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

В Москве до вечера среды возможны дожди и сильный ветер

Стоимость эвакуации автомобилей нарушителей вырастет в Москве с 15 октября

В Москве с 15 октября увеличат некоторые тарифы на проезд в транспорте

В Москве с 15 октября увеличат некоторые тарифы на проезд в транспорте

В Москве в выходные будет хмуро и холодно

Отопление в Москве начнут включать 3 октября

Отопление в Москве начнут включать 3 октября

Розничные цены на бензин и ДТ в Москве снизились впервые за долгое время

Пандемия коронавируса

Депздрав Москвы назвал неактуальной передачу COVID-вакцин частным клиникам

Депздрав Москвы назвал неактуальной передачу COVID-вакцин частным клиникам

Московский зоопарк переходит на осенний режим работы

Московский зоопарк переходит на осенний режим работы

Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель отправлен под домашний арест

Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель отправлен под домашний арест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });