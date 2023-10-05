В октябре в выходные изменится расписание Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится по выходным в октябре из-за демонтажа фундаментов путепровода на станции "Фили", сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Изменения запланированы с 11 до 16 часов 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 октября.

"По выходным в период "окон" на участке между станциями Кунцево и Фили будут закрыты первый и четвертый пути, поезда будут следовать по оставшимся двум путям", - предупредили чиновники.

На центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до часа.

На Савеловском направлении часть поездов будет отменена, часть проследует только до Савеловского вокзала. Интервалы движения поездов будут частично увеличены до получаса. Часть поездов проследует с измененным набором остановок.

На Белорусском направлении часть поездов будет отменена, часть проследует только до Белорусского вокзала. Интервалы движения поездов будут частично увеличены до 40 минут. Часть поездов проследует с измененным набором остановок, некоторые поезда не будут останавливаться на "Беговой" и "Тестовской".

Кроме того, скорректировано движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево: часть поездов в дневные часы будут следовать от/до Савеловского вокзала с остановкой на "Окружной". В дептрансе отметили, что для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино".