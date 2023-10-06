На выходных изменится расписание поездов Ленинградского направления МЖД

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - 7 и 8 октября изменится расписание поездов на Ленинградском направлении из-за ремонта, сообщил Департамент транспорта Москвы.

Изменение коснется участка от Зеленограда-Крюково до Ленинградского вокзала. Это потребовалось "для обновления пути в дальнем пригороде на перегоне между станциями "Вышний Волочек" и "Елизаровка", а также для ремонта стрелочного перевода на станции "Подсолнечная", объяснили в департаменте.

Так, часть экспрессов будет отменена. Интервалы движения пригородных поездов от Ленинградского вокзала увеличены: днем во внепиковые часы - до 1 часа, в часы пик - до 20 минут.