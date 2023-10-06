В Москве пройдет первая в сезоне противогололедная обработка дорог

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства в связи с прогнозируемыми минусовыми температурами проведут в ночь с пятницы на субботу первую в этом сезоне противогололедную обработку дорог в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в связи с дождем и ожидаемым понижением температуры воздуха до -2 градусов предстоящей ночью и утром в субботу на дорогах местами возможна гололедица. В связи с этим принято решение провести первую в сезоне противогололедную обработку дорог. Особое внимание будем обращать на состояние опасных участков улично-дорожной сети - мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", - сказал Бирюков.

Обработку начнут ориентировочно в 3:00 субботы, уточнил он.

"Просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не препятствовать работе коммунальных служб", - резюмировал заммэра.