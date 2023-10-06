Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

В Москве пройдет первая в сезоне противогололедная обработка дорог

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства в связи с прогнозируемыми минусовыми температурами проведут в ночь с пятницы на субботу первую в этом сезоне противогололедную обработку дорог в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в связи с дождем и ожидаемым понижением температуры воздуха до -2 градусов предстоящей ночью и утром в субботу на дорогах местами возможна гололедица. В связи с этим принято решение провести первую в сезоне противогололедную обработку дорог. Особое внимание будем обращать на состояние опасных участков улично-дорожной сети - мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", - сказал Бирюков.

Обработку начнут ориентировочно в 3:00 субботы, уточнил он.

"Просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не препятствовать работе коммунальных служб", - резюмировал заммэра.

Москва гололедица
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве пробки достигли 10 баллов

В Москве пробки достигли 10 баллов

Местами в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков

Вильфанд посоветовал столичным автомобилистам пока не менять резину на зимнюю

Мрачная погода с мокрым снегом и ветром ожидается в Москве и области в выходные

Власти Москвы предупредили об ожидающейся непогоде

Власти Москвы предупредили об ожидающейся непогоде

Дождь, мокрый снег и гололедица прогнозируются в Московском регионе в выходные

Дождь, мокрый снег и гололедица прогнозируются в Московском регионе в выходные

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

В Москве до вечера среды возможны дожди и сильный ветер

Стоимость эвакуации автомобилей нарушителей вырастет в Москве с 15 октября

В Москве с 15 октября увеличат некоторые тарифы на проезд в транспорте

В Москве с 15 октября увеличат некоторые тарифы на проезд в транспорте
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });