Неполадки в системе обработки багажа во "Внуково" устранены

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Неполадки в системе обработки багажа в московском аэропорту "Внуково", наблюдавшиеся ранее в понедельник, устранены, сообщила "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"В международном аэропорту "Внуково" были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказала она.

В период неполадок багаж во "Внуково" принимался и выдавался через негабарит.