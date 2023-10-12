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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Дороги из цементобетона могут начать строить в Москве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Москве был предложен пилотный проект по строительству цементобетонных дорог, сообщил президент Ассоциации бетонных дорог, заведующий кафедрой строительства и эксплуатация дорог МАДИ Виктор Ушаков.

"Во многих городах мира активно применяют цементобетонное покрытие, особенно на остановках общественного транспорта, где у нас колея, на круговых движениях постоянно колея и так далее. (...) Было специальное совещание в Москомархитектуре, где как раз рассматривался один из вопросов, то есть именно пилотный проект строительства одной из вылетных магистралей (...)", - сказал Ушаков на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной результатам научно-исследовательской работы по оценке экономической эффективности применения жестких и нежестких дорожных одежд для различных категорий автомобильных дорог.

Он выразил мнение, что совместными усилиями Ассоциации бетонных дорог, проектных организаций и "Мосинжпроекта" этот вид покрытия будет внедряться в Москве.

Москва Москомархитектура
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