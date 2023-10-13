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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Мосгосстройнадзор связал треть нарушений на стройках с низкой квалификацией рабочих

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Свыше 30% нарушений на строительных площадках Москвы связаны с низкой квалификацией рабочего персонала, заявил на брифинге председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, всего в 2023 году было выявлено 33,2 тысячи нарушений обязательных требований в строительстве.

С начала года специалисты провели более 5 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Это на 5% больше, чем за январь-сентябрь 2022 года. Из проверок свыше 3,7 тысячи приходится на объекты промышленного и гражданского строительства, 364 - на улично-дорожную сеть, 299 - инженерную инфраструктуру.

Москва Мосгосстройнадзор Игорь Войстратенко
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