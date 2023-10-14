RUSSPASS послужит основой для развития национального портала Russia.Travel

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Туристический сервис RUSSPASS станет основой для развития национального портала Russia.Travel, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вместе с Минэкономразвития и Минцифры сформируем единую туристическую платформу, которая объединит участников рынка, откроет новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма. Мы передадим весь свой опыт и технологии для интеграции RUSSPASS и Russia.Travel", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что за три года RUSSPASS вышел за рамки городского проекта: сейчас в нем представлены 85 регионов России. Сервис доступен на трех языках: русском, английском и испанском.