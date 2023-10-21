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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:17

Шесть автомобилей столкнулись в центре Москвы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Шесть машин столкнулись в центре Москвы пострадали три человека, сообщили в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Сообщается, что ДТП произошло в Центральном округе на Марксистской улице в районе дома 24.

В ГИБДД отметили, что движение в сторону центра перекрыто, инспекторы осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что в результате инцидента занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК.

Организовано реверсивное движение по одной полосе, движение затруднено. В дептрансе рекомендовали выбирать пути объезда.

Позднее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что движение, нарушенное из-за аварии на Марксистской улице, восстановлено в полном объеме.

Москва ГИБДД
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