Шесть автомобилей столкнулись в центре Москвы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Шесть машин столкнулись в центре Москвы пострадали три человека, сообщили в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Сообщается, что ДТП произошло в Центральном округе на Марксистской улице в районе дома 24.

В ГИБДД отметили, что движение в сторону центра перекрыто, инспекторы осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что в результате инцидента занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК.

Организовано реверсивное движение по одной полосе, движение затруднено. В дептрансе рекомендовали выбирать пути объезда.

Позднее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что движение, нарушенное из-за аварии на Марксистской улице, восстановлено в полном объеме.