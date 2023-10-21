Три путепровода построят на пересечении Южной рокады с МСД

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Три путепровода появятся на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром (МСД), сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Строим три путепровода на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Все они - на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что один путепровод напрямую свяжет улицу Кошкина и Кавказский бульвар. Сейчас ведутся работы по устройству его опор.

Еще два сооружения пройдут вдоль основного хода Кантемировской улицы и пересекут Пролетарский проспект. По каждому можно будет проехать в одном направлении - соответственно, на запад или восток.

Мэр напомнил, что Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы.